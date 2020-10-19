Мэр Москвы считает неприемлемыми комендантский час и закрытие предприятий из-за COVID-19

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает введение комендантского часа, запрет на передвижение, а также закрытие предприятий абсолютно неприемлемыми мерами в борьбе с COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

"Крайние меры, которые могут применяться для борьбы с коронавирусной инфекцией (введение комендантского часа, полный запрет на передвижения по городу, на въезд и выезд из него, закрытие всех предприятий), абсолютно неприемлемы и невозможны для Москвы", - говорится в сообщении.

По мнению Сергея Собянина, оптимальная стратегия борьбы с COVID-19 заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. "Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса", - отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин заявил, что не видит необходимости для принятия более жестких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя. "С понедельника мы возвращаем в школы учащихся 1-5-х классов. Риск заражения в этой группе меньше вреда, который наносит младшеклассникам отсутствие возможности ходить в школу. Но то, что мы обязательно будем делать, это жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер", - заявил Сергей Собянин.

Так, проверки масочного режима на предприятиях и в транспорте будут проводиться регулярно до окончания пандемии. "То же самое - удаленная работа. С понедельника начнем проверять выполнение организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на удаленку. А еще через несколько дней начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы", - подчеркнул мэр Москвы.

Сергей Собянин также рассказал, что в столице уже развернуто около 15 тыс. специализированных коек для борьбы с коронавирусом, введены в строй резервные госпитали. "Это очень много. Даже при таком огромном количестве госпитализаций, как сегодня, они обеспечивают пятидесятипроцентный запас. При этом обычные клиники полностью обеспечивают экстренную и плановую помощь, что крайне важно", - отметил мэр Москвы.-0-