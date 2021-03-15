Мэр Нью-Йорка: город потерял в пандемию больше людей, чем в двух войнах

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв пандемии нового коронавируса в Нью-Йорке составило более 30 тыс. и уже превысило общее количество горожан, погибших во Второй мировой войне и конфликте во Вьетнаме. Об этом заявил мэр Билл де Блазио, сообщает ТАСС.

"Главное - это количество погибших. Каждый мой день начинается с этого списка. В нем на сегодня более 30 тыс. человек. Мы едва ли можем представить такое число. Это больше, чем количество нью-йоркцев, погибших во Вторую мировую войну, во Вьетнаме, во время урагана "Сэнди" и 11 сентября 2001 года", - сказал Билл де Блазио.

Вечером 14 марта у Бруклинского моста прошла траурная церемония, приуроченная к годовщине начала пандемии.

Число подтвержденных случаев заражения в мегаполисе достигает 651 025.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 534,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-