Мэр российского Саянска отказался закрывать парикмахерские и кафе из-за пандемии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр города Саянска Иркутской области России Олег Боровский объяснил, почему он разрешил работать кафе, салонам красоты и фитнес-центрам в условиях пандемии, сообщает "Комсомольская правда".

Мэр с сочувствием относится к положению, в котором из-за пандемии коронавируса оказался малый бизнес. При этом крупные предприятия, выгодные государству, утверждает он, продолжают работать.

"Как может бизнесмен платить зарплату своим работникам, когда его предприятие не работает? - удивляется градоначальник. - Ко мне пришла женщина - мать двоих детей. Она собрала деньги, взяла кредит в микрофинансовой организации. Прошла платные курсы, купила оборудование, чтобы ногти красить, прически делать. Арендовала помещение, стала работать. И жила этим. Сейчас с нее требуют: плати сотрудникам зарплату. А у нее двое детей, алиментов нет, муж где-то прячется. На что она жить будет? Долги ей никто не простит".

Олег Боровский называет жесткие меры, принятые в регионах страны, "боязнью ответственности".-0-