Mercedes-Benz планирует с 2025 года полностью перейти на выпуск электромобилей

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует с 2025 года полностью перейти на выпуск автомобилей на электродвигателях, сообщает Bloomberg.

"Переломный момент приближается, и мы будем готовы к тому, что к концу этого десятилетия рынки перейдут на электрический транспорт. Этот шаг знаменует собой глубокое перераспределение капитала", - заявил Ола Каллениус, председатель совета директоров Daimler, в состав которого входит Mercedes-Benz.

В компании считают, что к 2025 году на гибридные и полностью электрические автомобили будет приходиться более половины мировых продаж автомобилей. При этом ожидается, что сегмент люксовых автомобилей будет быстрее переходить на электрические двигатели из-за большей покупательной способности клиентов.-0-