Меркель: экономика Германии не выдержит нового локдауна

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия не может позволить себе с экономической точки зрения нового локдауна, как было этой весной во время первой волны коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с премьер-министрами федеральных земель, сообщает ТАСС.

По ее словам, необходимо срочно взять под контроль ситуацию с пандемией. "Мы приняли бюджет, который предусматривает только в этом году новую задолженность в размере более €250 млрд. Поэтому мы, в том числе экономически, не можем себе позволить второй волны, какую мы имели весной, с такими последствиями", - сказала Ангела Меркель.

Канцлер подчеркнула, что страна находится в критической стадии борьбы с пандемией и поведение людей в ближайшие недели будет иметь решающее значение. Меркель отметила, что ее беспокоит экспоненциальный рост числа новых случаев заражения.

Во время встречи канцлер и главы регионов не смогли достигнуть единодушия по вопросу введения единого запрета на размещение граждан из так называемых зон риска - районов, где в течение недели число инфицированных превышает 50 на 100 тыс. жителей. Как отметила Ангела Меркель, это непросто реализовать. Эта тема будет обсуждаться после осенних каникул, которые начались на этой неделе в нескольких землях.-0-