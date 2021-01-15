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15 января 2021, 20:41

Меркель и Зеленский договорились усилить реализацию минских соглашений

Фото kremlin.ru
Фото kremlin.ru

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским реализацию минских договоренностей, сообщает ТАСС со ссылкой на Кабмин ФРГ.

"Они договорились интенсифицировать работу в "нормандском формате" над реализацией минских соглашений", - говорится в сообщении.

Также Меркель и Зеленский обсудили борьбу с пандемией и ситуацию на востоке Украины, отметили в Кабмине ФРГ.

В свою очередь в офисе президента Украины сообщили, что в ходе разговора Зеленский акцентировал внимание на практически полном отсутствии прогресса в мирном урегулировании конфликта в Донбассе. При этом он подчеркнул, что стороны в целом придерживаются режима прекращения огня с 27 июля 2020 года, когда начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.

"Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров "нормандской четверки" 12 января этого года в Берлине были непростыми, но конструктивными", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

Советники лидеров "нормандской четверки" провели 12 января встречу в Берлине. Россию на ней представлял заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, который после назвал проведенный разговор полезным, но подчеркнул, что окончательных решений ни по одному пункту достигнуть не удалось.-0-

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