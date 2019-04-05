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Меркель надеется, что в Лондоне согласуют единую позицию по Brexit к саммиту ЕС

В мире 05.04.2019 | 00:37
Фото AP
Фото AP

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что политики Великобритании согласуют единую позицию по Brexit, которую британский премьер Тереза Мэй представит на экстренном саммите ЕС в будущую среду. Об этом она заявила 4 апреля в Дублине после переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, сообщает Reuters.

"Мы надеемся, что интенсивная дискуссия в Лондоне может привести к будущей среде, когда мы соберемся на наш внеочередной саммит, к формулированию позиции, которую британский премьер-министр Тереза Мэй сможет представить нам и которую мы сможем обсудить", - приводит слова Меркель агентство .

Члены британского кабинета министров провели 4 апреля продуктивные переговоры с представителями оппозиционной Лейбористской партии для выработки общей позиции по Brexit, сообщили ранее в канцелярии Мэй.

Депутаты Палаты общин 29 марта в третий раз отклонили проект сделки, который Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами. Британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если бы Палата общин одобрила сделку.

Теперь, в соответствии все с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit. Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться Brexit, состоится 10 апреля.-0-

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Теги
Великобритания, Германия, Евросоюз, ЕС
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