Меркель: не существует исторической модели для борьбы с нынешним коронавирусом

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые для борьбы с коронавирусом нового типа меры не имеют никакой исторической модели, которую можно было бы использовать в качестве руководства. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает немецкая газета Die Welt.

Ангела Меркель охарактеризовала кризис, связанный с пандемией COVID-19, как величайшее испытание с момента образования ФРГ. "Мы живем в очень необычные времена, - заявила канцлер, выступая в Бундестаге. - Пандемия - это испытание, которого не было со времен Второй мировой войны, с момента основания Федеративной Республики Германия".

Ангела Меркель выразила мнение, что исключительная ситуация, связанная с COVID-19 в Германии, сохранится еще долго. "Сейчас мы не в финальной фазе пандемии, а в начале, - заявила она. - Нам придется долго жить с этим вирусом". По словам канцлера, вопрос о том, как предотвратить перегрузку национальной системы здравоохранения, будет оставаться ключевым в течение длительного времени. Канцлер также подчеркнула, что за весь период ее пребывания на посту главы правительства ФРГ еще ни одно решение не давалось ей так тяжело, как решение об ограничении социальных контактов для граждан во время распространения коронавируса.

В своем заявлении канцлер поблагодарила немецких врачей, фельдшеров и медсестер. Она также подчеркнула важность сотрудничества в Европе и в Организации Объединенных Наций. На фоне решения США сократить финансирование ВОЗ Ангела Меркель заявила: "ВОЗ является незаменимым партнером Германии, и мы поддерживаем ее мандат".

Постепенное ослабление ограничений в Германии предусматривает, что правила социального дистанцирования остаются в силе до 3 мая. С 4 мая в стране начнут вновь открываться школы и парикмахерские, сообщает Reuters . 30 апреля Ангела Меркель и руководители федеральных земель встретятся снова, чтобы обсудить, как действовать после 3 мая.

Германия занимает пятое место в мире по количеству больных COVID-19 после США, Испании, Италии и Франции. По последним данным, число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет более 150 тыс., с момента вспышки скончались 5,3 тыс. человек.-0-