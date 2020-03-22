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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контакты с врачом, у которого потом выявили коронавирус, стали причиной того, что канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на домашний карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина Германии Штеффена Зайберта.
"Канцлеру после сегодняшнего выступления перед прессой доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.-0-