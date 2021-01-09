Меркель: предстоящие недели будут самыми сложными за всю пандемию

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что предстоящие недели будут самыми сложными за всю пандемию. Такое мнение она выразила в своем еженедельном подкасте, размещенном на сайте федерального правительства, сообщает ТАСС.

"Ближайшие недели зимы будут, скорее всего, самой сложной фазой пандемии, - полагает Ангела Меркель. - День ото дня Институт имени Роберта Коха сообщает нам о сотнях людей, умерших из-за коронавируса, о тысячах, которые борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии, и десятках тысяч новых случаев заражения".

"Врачи и медперсонал во многих больницах работают на грани", - сказала канцлер. "И то, что мы слышим о мутациях вируса, не ведет к снижению беспокойства - напротив", - добавила она.

В связи с этим канцлер указала на то, что карантинные меры, которые 5 января продлили власти ФРГ, являются необходимыми для недопущения дальнейшего распространения коронавируса. "Чем последовательнее мы сегодня, тем быстрее мы сможем в будущем восстановить контроль над распространением инфекции, тем короче будет период, в течение которого нам придется жить с такими ограничениями", - считает Ангела Меркель.

5 января власти Германии приняли решение продлить до конца января карантин, который вступил в силу 16 декабря. В Германии закрыты кафе и рестораны, не работают торговые точки, кроме продовольственных и бытовых магазинов, театры, музеи, парикмахерские, косметические салоны. Школьники переведены на дистанционное обучение, детские сады закрыты, за исключением особых случаев.

Дополнительно в кризисных регионах ФРГ из-за коронавируса запретили отдаляться от дома без веской причины на расстояние, превышающее 15 км. К веским причинам относится, к примеру, посещение врача. Запрет действует в округах, где в течение недели на 100 тыс. населения приходится 200 случаев заражения.

За последние сутки в Германии заразились коронавирусом 24 694 человека, умерли от последствий заболевания 1083 жителя ФРГ.-0-