Меркель призывает жителей Германии сократить контакты в связи с коронавирусом

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к жителям страны с призывом сократить контакты на фоне все большего числа инфицированных коронавирусом. Только это поможет замедлить рост заболеваемости. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сегодняшний выпуск видеоподкаста немецкого канцлера.

Ангела Меркель отмечает, что нужно сделать все возможное, чтобы не допустить бесконтрольного распространения вируса: "Если каждый из нас на время существенно сократит контакты с людьми вне круга семьи, то нам удастся изменить тенденцию. Именно в этом заключается мой призыв - сократите количество встреч, будь то встречи дома или за его пределами". Она также попросила жителей ФРГ отказаться от поездок, если они не являются обязательными.

Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за последние сутки на 14 714, что примерно на 3500 больше, чем днем ранее. Антирекорд обновлен второй раз за неделю. За все время пандемии инфекция была выявлена у 418 005 жителей ФРГ, от осложнений после заражения умерли 10 003 пациента.-0-