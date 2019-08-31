Меркель рассказала о своих планах на жизнь после ухода из политики

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила во время выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге, что может вернуться в науку после того, как покинет свой пост. Об этом сообщило агентство Reuters .

До начала политической карьеры Меркель училась на физическом факультете Лейпцигского университета, после работала в Берлинском институте физической химии Академии наук ГДР. Она защитила диссертацию по квантовой химии в 1986 году и имеет степень доктора естественных наук.

Срок полномочий действующего канцлера истекает в 2021 году. Меркель, занимающая этот пост с 2005 года, ранее заявляла, что не будет претендовать на должность во время следующих выборов.-0-