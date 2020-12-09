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09 декабря 2020, 14:36

Меркель выступила за введение жесткого локдауна в Германии

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9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за значительное ужесточение ограничительных мер в Германии с конца декабря в связи с тяжелой эпидситуацией. Об этом она заявила во время выступления в Бундестаге, сообщает Deutsche Welle.

По словам Ангелы Меркель, она поддерживает рекомендации ученых закрыть с 24 декабря до 10 января магазины и школы. Она также предлагает перенести начало рождественских каникул в школах на более ранний срок - 16 декабря. Целью по-прежнему является снижение показателей по коронавирусу до 50 новых заражений за семь дней на 100 тыс. жителей или еще меньше. "В противном случае мы будем вновь и вновь терять контроль над пандемией", - указала Ангела Меркель.

Одновременно глава немецкого правительства призвала не надеяться на быстрый эффект от прививочной кампании против коронавируса. Вакцинация групп повышенного риска стартует уже в начале наступающего года, но в первые месяцы не удастся привить столь большое число людей, чтобы это значительно изменило эпидемиологическую ситуацию, подчеркнула канцлер.

Вместе с тем, по словам Ангелы Меркель, скорая вакцинация людей преклонного возраста, сиделок и медперсонала дает надежду достичь эффекта там, где на данный момент фиксируются самые высокие показатели смертей от COVID-19.

Также федеральный канцлер отметила, что считает неправильным разрешение местных властей открывать на улицах киоски с глинтвейном и выпечкой, которые в этом году заменяют рождественские рынки. Это противоречит договоренности разрешить общепиту продавать еду только навынос, указала она. Ценой недостаточного снижения социальных контактов является показатель летальных исходов от COVID-19, превышающий 500 человек за сутки, подчеркнула Ангела Меркель.

По ее словам, главный инструмент борьбы с коронавирусом не запреты, закрытия и контроль, хотя их и приходится сейчас часто применять. "Основной ключ успешной борьбы с вирусом ответственное поведение каждого человека и готовность к совместным усилиям", - указала Ангела Меркель.

Как сообщает ТАСС, выступая в Бундестаге, канцлер ФРГ также заявила: пандемия может повлиять на баланс сил в мировой экономике, Германии нужно работать над тем, чтобы сохранить свои позиции в будущем. "Я уже несколько раз говорила: эта пандемия существенно влияет на соотношение сил в мире, в первую очередь в экономическом и, вероятно, в общественно-политическом плане", - сказала она.

9 декабря в Германии зафиксирован максимальный показатель по летальным исходам от коронавирусной инфекции. За сутки в ФРГ скончались 590 человек, а общее количество смертельных случаев выросло до 19 932, сообщил Институт имени Роберта Коха.

Число заразившихся в Германии с начала пандемии выросло до почти 1,2 млн человек - на 20 815 больше, чем днем ранее. Уровень заражаемости за минувшие семь дней составил 149,1 случаев на 100 тыс. человек, что значительно выше критической отметки в 50 случаев, установленной органами здравоохранения.-0-

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