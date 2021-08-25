Меркель заявила о возникшей угрозе превращения Афганистана в оплот террористов

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая со специальным заявлением в Бундестаге, заявила, что сейчас возникла угроза превращения Афганистана в оплот террористов, сообщает ТАСС."Нельзя закрывать глаза на угрозу, что после выхода сил Афганистан вновь может стать оплотом международной террористической угрозы", - сказала Ангела Меркель.При этом канцлер ФРГ отметила, что международное сообщество достигло той цели, которую ставило перед собой в 2001 году, - воспрепятствовать тому, чтобы на территории Афганистана планировались террористические атаки в других странах.По словам Ангелы Меркель, мировое сообщество должно координировать свои позиции по ведению переговоров с движением "Талибан". "Международное сообщество должно говорить об этом с "Талибаном". Но не должно быть договоренностей без каких-либо условий, - сказала Меркель. - Всем понятно, что это будет сложно, но мы должны пытаться. Мы будем обсуждать с партнерами дальнейшие действия. В ЕС, НАТО и "семерке" уже начались консультации на этот счет. Я говорила на этот счет в том числе с российским президентом Владимиром Путиным. Этот диалог должен быть продолжен", - сказала канцлер ФРГ.Канцлер ФРГ также заявила, что международное сообщество неверно оценило способность афганских сил сопротивляться "Талибану". "Международное сообщество ожидало, что будут бои афганских сил с набравшими силу талибами. Мы недооценили, с какой молниеносной скоростью афганские силы прекратят сопротивление", - сказала Ангела Меркель.-0-