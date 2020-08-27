Мертвые дельфины найдены у берегов Маврикия после разлива нефти

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пляже Маврикия после крупного разлива нефти обнаружены тела мертвых дельфинов, сообщает Reuters.

Первые сообщения об обнаружении мертвых дельфинов стали поступать 26 августа - на одном из пляжей острова были найдены 17 туш. Результаты их вскрытия будут обнародованы в ближайшее время. 27 августа на пляже обнаружены еще семь мертвых животных.

Эксперты экологической организации Greenpeace призвали правительство Маврикия немедленно начать расследование для определения причин смерти млекопитающих и установления возможной связи этих трагических инцидентов с разливом нефти.

Японское судно MV Wakashio, ходившее под флагом Панамы, в конце июля натолкнулось на коралловый риф у берегов Маврикия в Индийском океане. На помощь островному государству пришло мировое сообщество, в том числе структуры ООН. Большую часть нефти с корабля удалось откачать, однако в середине августа он развалился надвое, и в океан вылилось около 1 тыс. т нефти. Эксперты ООН ранее выступили с предупреждением, что крушение корабля и последующий разлив нефти могут стать настоящей катастрофой для морской экосистемы этого популярного у туристов острова.-0-