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30 апреля 2020, 14:35

Месяц российской самоизоляции, или Почему пока не дает результатов карантин

Фото из архива
Фото из архива

Сегодня исполнился ровно месяц, как в России всех граждан отправили на самоизоляцию. И сегодня же статистика преподнесла неприятный сюрприз: число заразившихся COVID-19 в стране установило новый суточный рекорд. За последние 24 часа количество инфицированных коронавирусом возросло сразу на 7 тыс. 99 человек, достигнув отметки почти в 106,5 тыс. заражений.

Отмотав статистику назад, можно увидеть, что показатель месячной давности равнялся 1836 случаям. То есть за месяц самоизоляции количество выявленных заразившихся в России возросло практически в 60 раз. По числу инфицированных РФ уже обогнала и мелькавший в начале тревожных новостных сводок Иран, и Китай, с которого началась пандемия. Самая сложная ситуация в Москве: сейчас здесь число COVID-19 составляет 53 тыс. 739. Месяц назад в российской столице это количество было всего 1226. Оптимизм, если в этом контексте вообще употребимо это слово, вселяют лишь данные о смертности: в целом по России за весь период скончалось 1073 человек с COVID-19. Хотя, если сравнить с данными месячной давности, когда было зафиксировано лишь 9 смертей, то рост окажется тоже более чем в 100 раз.

Почему же не действуют (или недостаточно действуют) предпринятые властями карантинные меры? Этим вопросом россияне задаются все больше. Ведь подавляющее большинство из них уже месяц практически не выходит из дома, многие потеряли работу или проели свои небольшие накопления. Правда, с экранов телевизоров населению объясняют, что виновато оно само. Мол, это же вы, граждане, месяц назад, когда был объявлен нерабочий режим, отправились на шашлыки. И вы сами недавно вышли на акции протеста в Новосибирске и во Владикавказе против ограничительных мер, чем вызвали новые вспышки заболевания. При этом стыдливо не упоминаются промахи самих властей. Те же почти километровые очереди в Москве у турникетов метро в день введения электронных пропусков. Или ситуацию на стройках нефтегазовых и других добывающих объектов. Понимая их стратегическое для бюджета значение, власти, несмотря на нерабочий режим, дали разрешение для продолжения строительства. Эпидемиологи поддержали власти: люди работают на воздухе и не смогут распространять инфекцию. Но все почему-то забыли, что живут-то рабочие прямо на объектах в тесных временных бытовках. Вспомнили об этом только тогда, когда из регионов посыпались сообщения о новых крупных очагах болезни.

Кстати, о стройках. Не зря же говорят, что строительство - идеальная сфера для "распила" бюджетных средств. Никаких других объяснений тому, что я наблюдаю под своими окнами в подмосковных Химках, у меня не находится. Губернатор Московской области уже дважды отдавал распоряжения о прекращении работы на строительных объектах. В последний раз две недели назад он особо оговорил, что должно быть остановлено возведение жилья и всех социальных объектов в регионе. Но факт остается фактом: стройка школы в ста метрах от моего дома не замирала ни на минуту ни днем, ни ночью. Единичный ли это случай, я утверждать не берусь: поехать посмотреть, что происходит на других объектах, я не рискую из-за той же пропускной системы. Ведь далеко не каждый полицейский адекватно отреагирует на мое журналистское удостоверение, а штрафуют сейчас в России граждан за всевозможные нарушения, что называется, на месте без суда и следствия. И уследить за правилами сейчас практически не реально: они меняются чуть ли не каждый день. К примеру, в некоторых российских регионах помимо режима самоизоляции на днях ввели еще и масочный режим, за нарушение которого тоже грозит штраф. А на то, что в аптеках практически отсутствуют маски, инициаторы наказаний внимания не обращают.

Постоянно меняют свои показания и российские эпидемиологи, которые буквально наводнили телеэфир. Понять их можно: вирус совершенно не изучен, и на что он способен - никто не знает. Но складывается впечатление, что единственная эпидемиологическая задача - запугать население и оправдать карантинные ограничения. Сейчас с подачи эпидемиологов режим самоизоляции продлен в России по 11 мая. Объясняется это тем, что нужно переждать еще один, уже третий по счету, инкубационный период коронавируса. Кроме того, за это время в регионах окончательно будут подготовлены койко-места для возможного наплыва тяжелых больных. При этом опять же стыдливо умалчивается, что в последние несколько лет в стране усиленно проводилась оптимизация здравоохранения, которая как раз и привела к катастрофическому сокращению возможности получения медицинской помощи.

Показательна в этом отношении ситуация в Москве. Перед самым введением пропускного режима московские власти признали, что столичное здравоохранение уже работает на пределе. Это было в момент, когда число госпитализированных в Москве с коронавирусом только приблизилось к 5 тыс.: это на город, где только по официальным данным проживает 12,6 млн человек. Понимая, что могут не справиться с ситуацией, власти срочно принялись возводить новую инфекционную больницу и перепрофилировать имеющиеся мощности. Очевидно, что пропускной режим, потянувший за собой штрафы и прочие неудобства, потребовался лишь для того, чтобы выиграть время и исправить свои же ошибки оптимизации.

К слову, о перепрофилировании медучреждений. Известная телеведущая Елена Малышева в одной из программ радостно воскликнула, что в Москве резко сократилось число обращений граждан с сердечными и иными патологиями: мол, население во время эпидемии мобилизовалось и перестало болеть. Конечно же, и это наверняка известно телеведущей, не перестало, о чем можно почитать хотя бы в соцсетях. Просто возможности получения этой самой помощи резко сузились, люди терпят как могут. Да и не хотят, запуганные телевидением, лишний раз обращаться в больницы, где сейчас подхватить инфекцию можно с гораздо большей вероятностью. Все эти заболевания оказались в отложенном режиме, но с их всплеском обязательно придется разбираться в недалеком будущем. Как и с экономическими последствиями более чем месячного карантина.

Эдуард ПИВОВАР,

БЕЛТА.-0-

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