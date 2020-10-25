Местные выборы пройдут сегодня в Украине

25 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине 25 октября пройдут местные выборы, на которых будут избирать депутатов нескольких уровней.

Избираются областные и районные советы, а также председатели и советы территориальных громад. Территориальные избирательные комиссии подведут итоги голосования до 3 ноября.

Ориентировочное количество избирателей в Украине составляет 27,2 млн человек, количество избирательных участков - более 29 тыс.

Одновременно с выборами будет проведен опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Предстоит ответить на пять вопросов: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"; "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?"; "Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?"; "Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?"; "Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?".

В офисе президента уточнили, что опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, не является частью избирательной процедуры и не будет финансироваться из средств избирательных комиссий.-0-