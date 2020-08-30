Метрополитен-музей в Нью-Йорке открылся для посещений

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метрополитен-музей в Нью-Йорке возобновил работу после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию на сайте музея.

Метрополитен-музей открылся для обладателей абонементов с 27 августа, а для всех остальных - с 29 августа. Он работает пять дней в неделю.

Посетители обязаны носить защитные маски, соблюдать безопасное расстояние, их число не должно превышать 25% максимальной вместимости помещений. На входе у гостей измеряют температуру, гардеробы временно закрыты, ассортимент буфетов ограничен только напитками.-0-