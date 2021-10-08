Мезенцев: резолюция ЕП, осуждающая интеграцию РФ и Беларуси, - вмешательство в дела суверенных государств

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие Европарламентом резолюции, осуждающей интеграцию России и Беларуси, является беспрецедентным примером вмешательства в дела суверенных государств. Об этом заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

По его словам, граждане государств Европейского союза, избравшие депутатов Европарламента, вправе ожидать от них решения острых, актуальных проблем, волнующих миллионы жителей 27 стран континента.

"Но удивительно иное - 7 октября евродепутаты определили предметом своих забот не перспективы развития ЕС, но стратегические планы сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации, объединенных Союзным договором с декабря 1999 года. Такой шаг является беспрецедентным примером фактического вмешательства в дела двух суверенных и независимых государств, в отношении которых западными партнерами планомерно ведется неправомерная политика санкционного давления", - сказал Дмитрий Мезенцев.

По его словам, "в Страсбурге будто не видят внешних вызовов и угроз современного мира - COVID-19, терроризма и вопросов кибербезопасности, миграционного кризиса, противоречий в реализации глобальной Программы устойчивого развития, предложенной ООН, многих других проблем и противоречий".

"Именно эти проблемы нынешнего века по-своему становятся призывом к странам европейского континента - не только государствам Европейского союза - к сплоченности в поиске совместных решений, возвращению к взаимопониманию в межгосударственном диалоге, уходу от недопустимого навязывания нам единственно "правильных", по мнению Запада, точек зрения и подходов", - сказал он.

Госсекретарь СГ отметил, что принятие Европарламентом этой резолюции не сможет негативно повлиять на переговоры об интеграции. "Наивно полагать, что принятый Европарламентом документ каким-то образом может затормозить переговорный процесс, который успешно ведут Беларусь и Россия по экономической интеграционной повестке, как и негативно повлиять на упрочение взаимодействия между Москвой и Минском во благо укрепления региональной безопасности и оборонного потенциала. К сожалению, предпринятый евродепутатами шаг стал новым препятствием к осознанию требований времени - изменить тональность диалога, навязываемого нам из западных столиц", - заявил Дмитрий Мезенцев.

Он отметил, что стратегическая международная повестка - пусть не сегодня, но завтра - обяжет партнеров вести только равноправный диалог с Россией и Беларусью, объединенными Союзным договором. "Такие шаги определены не какой-то политической конъюнктурой, а запросом на обеспечение должного уровня региональной безопасности, но и учетом уроков европейской и мировой истории, забвение которых недопустимо", - сказал госсекретарь СГ.

Европарламент 7 октября принял резолюцию, в которой потребовал от ЕС введения дополнительных мер против России, если она продолжит поддерживать Минск. В документе Европарламент также предостерег Россию и Беларусь от продолжения переговоров о большей интеграции.-0-