Мезенцев: усиление взаимодействия Москвы и Минска будет ответом на санкционное давление

Послание Президента Беларуси народу и парламенту
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 1 февраля 2022
Минск -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:02 Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу референдума в Беларуси Политика
14:52 Крупная кража денег и золота в Витебске раскрыта по горячим следам Происшествия
14:51 Глава КГК: многие посылы из Послания Президента приняты как руководство к действию Общество
14:46 Доллар на торгах 1 февраля подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
14:43 Головченко: на внутреннем рынке достаточно овощей, цены регулируются Экономика
14:41 Мезенцев: усиление взаимодействия Москвы и Минска будет ответом на санкционное давление В мире
14:33 Депутат: с потерей суверенитета и независимости закончится комфортная и безопасная жизнь Общество
14:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1918 пациентов с COVID-19, выписаны 1359 Общество
14:20 Беларусь ежегодно поставляет в страны Евросоюза до 450 т торфобрикетов Экономика
14:09 Картины детей из Могилева украсили Лувр Регионы
14:08 Минобороны: все сборы с военнообязанными в Вооруженных Силах проводятся в плановом порядке Общество
14:06 МЧМ-2022 по хоккею пройдет летом в Канаде Спорт
14:02 В Гомельском районе в столкновении машин пострадала двухлетняя пассажирка Происшествия
13:59 Акция "Навстречу референдуму" началась на предприятиях холдинга "Белавтомаз" Общество
13:50 Мезенцев: нам предстоит сдать экзамен на умение открывать новые страницы о ВОВ Общество
13:47 Головченко о прекращении Литвой транзита белорусского калия: ответные меры будут жесткими Экономика
13:30 ЦИК России направит наблюдателей на референдум в Беларуси Политика
13:24 В Белыничском районе задержан наркооптовик: при нем нашли 0,5 кг опасного психотропа Происшествия
13:22 Правительство Латвии продлило на три месяца режим ЧС на границе В мире
13:22 Информационная образовательная платформа начала работать на сайте университета МЧС Общество
13:18 Чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре перенесен на 2024 год Спорт
13:11 Брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированного груза из Болгарии Регионы
13:05 Более 40 научных разработок БГУТ внедрено в производство в 2021 году Регионы
13:03 Житель Столбцовского района угнал машину, чтобы быстрее добраться домой Происшествия
12:58 В Гомеле чествовали заслуженных и молодых ученых региона Регионы
12:54 Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в 1/16 финала турнира в Индии Спорт
12:44 Академия МВД проведет 5 февраля день открытых дверей Общество
12:43 Петришенко: нужно остужать горячие головы, чтобы не было мыслей и попыток развязывать войны Общество
12:35 Пенсионер утонул в реке в Хотимске Происшествия
12:34 Прокуратура помогла Брестскому электроламповому заводу сократить дебиторскую задолженность Регионы
Все новости
Все новости
В мире
01 февраля 2022, 14:41

Мезенцев: усиление взаимодействия Москвы и Минска будет ответом на санкционное давление

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответом на усиление санкционного давления на Беларусь и Россию станет упрочение отношений Москвы и Минска. Об этом заявил ТАСС госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.

"Усиление взаимодействия Москвы и Минска, в первую очередь в сфере экономической интеграции, станет должным ответом на санкционное давление Запада в отношении Беларуси и России", - отметил Дмитрий Мезенцев. Так госсекретарь ответил на вопрос о том, будет ли найдена Минском альтернатива поставок своих калийных удобрений после отказа Литвы осуществлять их транзит в свой порт.

"Какие бы ни были формы и форматы давления на Беларусь и Россию, как бы порой необоснованно и в ущерб себе ни поступали соседи и партнеры России и Беларуси, уровень экономической интеграции, взаимопонимания и партнерства в отношениях правительств, министерств и регионов таков, что должным образом будет найден успешный экономический ответ", - сказал госсекретарь Союзного государства.

12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете санкций США, введенных 8 декабря против "Беларуськалия". Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству принять в течение нескольких дней ответные меры, если Литва будет блокировать транзит белорусских грузов через свои порты.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Россия санкции сотрудничество Союзное государство
Новости рубрики В мире
Фото из архива Правительство Латвии продлило на три месяца режим ЧС на границе
Фото ТАСС Во Владивостоке горит школа
Фото из архива В России за сутки выявили 125 836 случаев заражения COVID-19
Фото 9news.com.au Сильнейшие за 120 лет дожди обрушились на северо-запад Австралии
Фото из архива Уполномоченная кабмина ФРГ призвала принять беженцев из приграничной зоны Польши
Фото ТАСС Председатель парламента Армении подписал заявление об отставке президента Саркисяна
Главное
Во время встречи Лукашенко подчеркнул очень знаковый момент для визита в Беларусь делегации Санкт-Петербурга
Головченко о прекращении Литвой транзита белорусского калия: ответные меры будут жесткими
В Беларуси сегодня завершается образование участков для голосования на референдуме
Около 250 учреждений: в "Беларусбанке" подведены итоги благотворительной акции "Наши дети"
Топ-новости
Лукашенко: экономическое взаимодействие с Санкт-Петербургом восстанавливается неплохими темпами
Головченко: Беларуси и Санкт-Петербургу надо искать новые точки для роста сотрудничества
Петришенко: нужно остужать горячие головы, чтобы не было мыслей и попыток развязывать войны
Расписание выступлений белорусских спортсменов на XXIV зимних Олимпийских играх
Минтруда разъяснило порядок действий, чтобы получить до трех выходных по болезни без больничного
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1918 пациентов с COVID-19, выписаны 1359
Минобороны: все сборы с военнообязанными в Вооруженных Силах проводятся в плановом порядке
Губернатор Санкт-Петербурга: меня очень поразило, как вы цените историю
Картины детей из Могилева украсили Лувр
Кунцевич: ответить на вопросы Президента каждый должен сам, без помощников и суфлеров
Карпенко: во время голосования на референдуме будут приняты все необходимые санэпидмеры
Как КНР построила среднезажиточное общество и безвозмездно помогает Беларуси возводить социальное жилье - комментарий
Новые образовательные нормы предлагают сделать дистанционную форму обучения самостоятельной
Компания Parimatch получила 4 награды конкурса "Бренд года"
Мазарчук: около 30% всех научных работников системы Национальной академии наук составляет молодежь
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.