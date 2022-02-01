Мезенцев: усиление взаимодействия Москвы и Минска будет ответом на санкционное давление

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответом на усиление санкционного давления на Беларусь и Россию станет упрочение отношений Москвы и Минска. Об этом заявил ТАСС госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.

"Усиление взаимодействия Москвы и Минска, в первую очередь в сфере экономической интеграции, станет должным ответом на санкционное давление Запада в отношении Беларуси и России", - отметил Дмитрий Мезенцев. Так госсекретарь ответил на вопрос о том, будет ли найдена Минском альтернатива поставок своих калийных удобрений после отказа Литвы осуществлять их транзит в свой порт.

"Какие бы ни были формы и форматы давления на Беларусь и Россию, как бы порой необоснованно и в ущерб себе ни поступали соседи и партнеры России и Беларуси, уровень экономической интеграции, взаимопонимания и партнерства в отношениях правительств, министерств и регионов таков, что должным образом будет найден успешный экономический ответ", - сказал госсекретарь Союзного государства.

12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете санкций США, введенных 8 декабря против "Беларуськалия". Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству принять в течение нескольких дней ответные меры, если Литва будет блокировать транзит белорусских грузов через свои порты.-0-