Между Францией и Швейцарией проляжет метро

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Женеве 15 декабря введут в эксплуатацию легкое метро Lemans Express, которое свяжет город с населенными пунктами Швейцарии и Франции. Об этом сообщает издание Neue Zurcher Zeitung.

Система Lemans Express задействует 45 станций на территории обеих стран, общая протяженность линий составит около 230 км. На маршруте задействованы 45 поездов, которые будут отправляться из Женевы каждые десять минут. Стоимость проекта - 1,5 млрд евро.

Предполагается, что новая транспортная система позволит уменьшить количество автомобилей на дорогах на 12% и заторы на франко-швейцарской границе, которую ежедневно пересекают около 650 тыс. автомобилей.

Из-за того, что стоимость жилья во Франции ниже, а зарплаты в Швейцарии выше, многие люди живут в одной стране, а работают в другой.-0-