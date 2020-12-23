Между Великобританией и Францией возобновлены перевозки

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Великобританией и Францией возобновлены железнодорожные, воздушные и морские перевозки. Как сообщает ВВС, французское правительство согласилось ослабить ограничения на поездки, введенные ранее из-за нового штамма COVID-19.

Разрешение на путешествия между двумя странами получили французские граждане, британцы, проживающие во Франции, а также грузоперевозчики. Необходимое условие - справка об отрицательном тесте на коронавирус, который был сделан менее чем за 72 часа до пересечения границы.

Для тысяч автомобилистов и водителей грузовиков, застрявших на границе после ее закрытия в воскресенье, 20 декабря, было организовано экспресс-тестирование.

Пролив Ла-Манш, который связывает Францию и Великобританию, является важным торговым маршрутом, по которому в преддверии Рождества курсируют паромы, перевозящие ежедневно около 10 тыс. грузовиков из британского Дувра во французский Кале и обратно. В торговой отрасли Великобритании предупреждают, что запрет на поездки и последующие задержки в портах могут привести к нехватке свежих продуктов, включая салат и цитрусовые, поступающих с континента.

С похожим заявлением выступила и британская Ассоциация автомобильных грузоперевозок. "Даже если граница откроется, небольшая задержка в процессе (доставки грузов. - Прим. БЕЛТА) будет означать огромные задержки в цепочке поставок", - говорится в сообщении организации.

Несмотря на то, что Франция и Великобритания достигли соглашения о перемещении граждан, более 50 других стран мира продолжают блокировать авиасообщение с Соединенным Королевством. Ранее Европейская комиссия призвала государства - члены ЕС отменить запреты на поездки, затрагивающие Великобританию.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса стал причиной вспышки заболевания, зафиксированной в последние дни на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса до 70% более заразная, нежели известный до этого штамм. В связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии 20 декабря был введен более жесткий локдаун. Ряд стран заявил о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Новая мутация коронавируса, помимо Великобритании, уже обнаружена в Австралии, Исландии, Италии, Нидерландах, Дании.-0-