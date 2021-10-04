Между Великобританией и Норвегией проложили самый длинный в мире электрокабель

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проложенный по дну Северного моря кабель длиной 725 км, предназначенный для обмена зеленой электроэнергией, соединил населенные пункты Великобритании и Норвеги. Об этом сообщает ВВС.

Кабель проложен между городом Блит на севере Великобритании и норвежской деревушкой Квиллдал. При полной мощности в 1400 мегаватт он сможет снабжать электроэнергией 1,4 млн домов.

Предполагается, что такой проект поможет 2030 году сократить к выбросы двуокиси углерода на 23 млн тонн.-0-