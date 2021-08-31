Международная федерация хоккея объявила дату старта продаж билетов на матчи ЧМ-2022

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа билетов на чемпионат мира по хоккею, который состоится весной следующего года в Финляндии, начнется 2 сентября. Такая информация размещена на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси со ссылкой на IIHF, сообщает БЕЛТА.

Билеты на матчи в Хельсинки (группа "А") поступят в открытую продажу, а на игры в Тампере (группа "В") продажа билетов начнется с лотереи.

Отметим, что в группе "В" будут выступать хозяева турнира - команда Финляндии, а также сборные США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Беларуси и Великобритании.

В параллельной группе сыграют хоккеисты Канады, России, Германии, Швейцарии, Словакии, Казахстана, Дании и Италии.

Первоначально билеты будут продаваться на весь игровой день. Цены в Хельсинки стартуют с 15 евро (10 - за детский, от 5 до 12 лет), а в Тампере - с 23 (стоячие места) и 13 евро (детский). В дни с участием сборной Беларуси придется потратить не менее 44 (взрослый билет) и 30 евро (детский).

Самые дешевые билеты на оба полуфинала обойдутся в 255 евро, а на финал и матч за третье место - 305 евро.

Планируется, что в конце октября билеты на игровой в день в Тампере также поступят в открытую продажу после завершения лотереи. В феврале 2022 года стартует продажа билетов уже на отдельные матчи.-0-