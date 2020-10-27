Международная конференция "Нефть и газ Туркменистана" пройдет 28-29 октября в Ашхабаде

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Международная конференция "Нефть и газ Туркменистана - 2020" (OGT 2020), приуроченная к 25-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана, пройдет 28-29 октября в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана в Ашхабаде, сообщает БЕЛТА.

Организаторами выступают государственные концерны "Туркменгаз" и "Туркменнебит" в партнерстве с ХО "Туркмен Форум" при поддержке британской компании Gaffney Cline.

Конференция OGT (Oil and Gas of Turkmenistan) проводится ежегодно и является престижным бизнес-форумом, способствующим укреплению и развитию сотрудничества зарубежных партнеров с Туркменистаном в нефтегазовой отрасли. Планируется обсудить такие актуальные вопросы, как мировые тенденции развития топливно-энергетического сектора, энергетическая дипломатия Туркменистана, реализация проекта газопровода ТАПИ, привлечение инвестиций в туркменский сектор Каспийского моря, перспективы газохимических проектов.

Запланированы презентации и панельные сессии для обмена опытом и информирования участников о состоянии ключевых проектов, которые реализуются в нефтегазовом секторе Туркменистана.

В конференции планируют принять участие руководители и представители государственных структур Туркменистана и ведущих нефтегазовых компаний мира, крупнейших международных организаций и финансовых институтов.

Новшеством международной конференции OGT 2020 станет то, что помимо традиционного формата проведения конференции будет организована трансляция в режиме онлайн в более чем 70 странах мира посредством платформы Zoom Professional. Такой же гибридный формат будет применяться и для организации встреч - как в онлайн-режиме, так и при непосредственном присутствии - с руководством нефтегазового сектора Туркменистана.-0-