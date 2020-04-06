Международная конференция труда перенесена на 2021 год

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодная Международная конференция труда перенесена с июня 2020 года на июнь 2021-го в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной организации труда (МОТ).

"Решение принято в связи с серьезными ограничениями в поездках в мире вследствие пандемии", - говорится в сообщении. Уточняется, что 338-я и 339-я сессии Административного совета МОТ также не состоятся.

Международная конференция труда - высший орган МОТ - собирается раз в год в Женеве, чтобы обсудить ключевые проблемы труда, разработать и принять международные трудовые нормы и проконтролировать их выполнение. Форум объединяет представителей правительств, работников и работодателей из 187 государств - членов МОТ. 109-я Международная конференция труда должна была проходить с 25 мая по 5 июня 2020 года.-0-