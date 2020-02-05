Международные авиалинии Украины приостановили сообщение с Китаем

5 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановила сообщение с Китаем из-за коронавируса до нормализации ситуации, сообщила пресс-служба компании.

"4 января МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья - Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем. Авиакомпания и туристический оператор согласовали приостановление рейсов до нормализации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

В МАУ отметили, что придерживаются рекомендаций по принятию мер для нераспространения коронавируса 2019-nCoV. "Сразу после прибытия рейса в международный аэропорт Борисполь врач санитарно-карантинного пункта Минздрава совершил обязательный досмотр пассажиров и экипажа. На воздушном судне проведена углубленная уборка и дезинфекция. Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменная одежда членов экипажа будет утилизирована", - говорится в сообщении.

По данным компании, во вторник из Китая в Украину прилетели 203 пассажира. Всего после вспышки эпидемии коронавируса рейсами МАУ в страну вернулись 457 пассажиров.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. За минувшие сутки количество умерших в Китае от коронавируса возросло до 490 человек, инфицировано более 24,3 тыс. жителей.-0-