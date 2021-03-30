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30 марта 2021, 22:00

Международные доноры выделили Сирии 5,3 млрд евро помощи и 5,9 млрд евро кредитов

Фото AP
Фото AP

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные доноры выделили 5,3 млрд евро помощи в виде грантов сирийским сообществам и беженцам, а также принимающим их странам региона, и еще 5,9 млрд евро будут предоставлены в виде кредитов. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по урегулированию кризисов Янез Ленарчич, закрывая министерскую сессию 5-й международной донорской конференции по Сирии, завершившейся в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Международные доноры выделили 5,3 млрд евро помощи в виде грантов. Из них 3,6 млрд евро будут доступны уже в 2021 году, 1,7 млрд евро - в 2022 году и позднее. Помимо этого, международные финансовые институты выделили 5,9 млрд евро в виде кредитов", - сообщил Янез Ленарчич.

Эти деньги должны быть через международные организации направлены на поддержку "наиболее уязвимых сообществ на территории Сирии", а также на поддержку беженцев в государствах региона, в том числе в Турции, Ливане и Иордании.

Представляющий РФ замглавы МИД Сергей Вершинин, выступая на министерской части конференции, заявил ранее во вторник, что отказ Евросоюза и ООН приглашать представителей властей Сирии на международную донорскую конференцию, которая проходит пятый год подряд, вызывает вопросы насчет эффективности мероприятия. Он подчеркнул, что конференция, согласно замыслу организаторов, нацелена на обсуждение задач по обеспечению гуманитарного содействия и продвижения процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией ООН. Однако, как и прежде, все эти важные для сирийцев вопросы предлагается рассматривать без их непосредственного участия, включая в первую очередь неприглашение правительства Сирии, страны - члена ООН, отметил российский дипломат.

В пятой конференции доноров помощи Сирии и странам, принимающим сирийских беженцев, приняли участие свыше 75 делегаций, представляющие 50 стран.

Конференции международных доноров помощи Сирии проводятся Евросоюзом ежегодно. В 2020 году такая конференция позволила собрать порядка 7 млрд евро. Эти деньги обычно направляются на поддержку сирийских территорий, неподконтрольных правительству в Дамаске, а также сопредельным государствам, включая Турцию, которые разместили у себя сирийских беженцев. При этом Евросоюз отказывается отвечать на российские инициативы по запуску международного процесса репатриации беженцев в Сирию, на большей части территории которой война уже завершена. Брюссель отмечает, что время для возвращения беженцев, по его мнению, "еще не пришло", поскольку "для этого нет необходимых условий".-0-

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