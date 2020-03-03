Международный аэропорт в Индонезии закрыли из-за извержения вулкана

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии из-за извержения вулкана Мерапи закрыли международный аэропорт в городе Соло, сообщает газета The Guardian.

Большое облако пепла, смешанного с песком, покрыло близлежащие от Мерапи населенные пункты. Недалеко от вулкана находится культурная столица Индонезии Джокьякарта.

Чрезвычайная ситуация в Индонезии не объявлена, но международный аэропорт в городе Соло, находящийся в 40 км от вулкана, временно закрыт.

Последнее крупное извержение вулкана Мерапи в 2010 году привело к гибели более 300 человек и вынужденной эвакуации 280 тыс. жителей. После извержения Мерапи в 1930 году погибли около 1,3 тыс. человек, а в 1994 году - около 60 человек.-0-