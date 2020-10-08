Международный деловой совет призвал обеспечить защиту частной собственности в Кыргызстане

8 октября, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. Международный деловой совет (МДС) обратился с призывом ко всем государственным органам Кыргызстана обеспечить защиту частной собственности, особенно крупных экономических объектов республики.

В своем обращении МДС выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что сразу несколько крупных предприятий страны подверглись захвату со стороны неизвестных лиц. "Сообщается о нападении на компании, разрабатывающие золоторудные месторождения "Джеруй", "Иштамберды", "Джамгыр", "Терексай" и другие. Приостановлены работы в целях безопасности на месторождении "Бозымчак". Поступила информация о попытках захвата ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom), офиса "Кумтор Голд Компани" в Бишкеке и других", - отмечено в сообщении организации.

Как подчеркнули в Международном деловом совете, приостановка этих предприятий грозит срывом намеченных планов и серьезными экономическими последствиями.

"Мы призываем к восстановлению законности на этих производствах, а также обеспечению сохранности имущества и бесперебойной работы на других крупных предприятиях страны. Бюджет Кыргызстана может потерять огромные суммы доходов, а инвестиционный имидж страны резко ухудшится. Это особенно опасно в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией. Мы призываем правоохранительные органы и местные власти гарантировать безопасную и непрерывную деятельность промышленных предприятий, ведь именно соблюдение законности в экономике поможет обеспечить Кыргызстану посткризисное развитие", - говориться в обращении МДС.

МДС совместно с другими бизнес-ассоциациями и народными дружинами прилагает все усилия в этом направлении. "Мы считаем, что необходимо объединение всех сторон для возвращения Кыргызстана в правовое поле в соответствии с действующей Конституцией и законами. Прежде всего государственные органы должны обеспечить бесперебойную работу правоохранительных органов", - отмечает организация.

Между тем пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Кыргызстана сегодня сообщила, что в свете последних событий в стране личный состав финансовой полиции переведен на усиленный режим несения службы. Уточняется, что сотрудники ГСБЭП осуществляют круглосуточное дежурство и патрулирование совместно с представителями добровольных народных дружин. ГСБЭП также предупреждает, что в настоящее время существует множество провокаций, в связи с чем ведомство просит граждан быть бдительными и руководствоваться правовыми и конституционными положениями.

И.о. секретаря Совета безопасности Кыргызстана, координатор силовых структур Омурбек Суваналиев заявил, что в Кыргызстане есть деструктивные силы, которые хотят еще более ухудшить ситуацию в стране. "Я официально заявляю, что мы жестко проводим борьбу с организованными преступными группировками. Мы не допустим межнационального конфликта. Мы должны сохранить стабильность. Должен быть порядок в стране", - заявил Омурбек Суваналиев.

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов заявил, что по всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации. В ходе митингов в Бишкеке госпитализированы 204 гражданина, один находится в тяжелом состоянии в реанимации, всего пострадали 1002 человека.-0-