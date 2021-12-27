Международный информационный центр для развития медиасвязей создают в Туркменистане

27 декабря, Ашхабад /БЕЛТА - ORIENT/. В структуре Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии планируется создать Международный информационный центр, основная цель которого - реализация медийной стратегии страны на внешней арене. Об этих планах рассказал вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на заседании правительства.

По словам Рашида Мередова, помимо распространения в мире актуальной информации о жизни Туркменистана и вещания на зарубежную аудиторию, Международный информационный центр также будет освещать международную жизнь в туркменской медиасфере и развивать взаимодействие с международными информагентствами и профессиональными сообществами журналистов.

Также ведется работа по взаимной аккредитации корреспондентов с зарубежными информагентствами, в том числе соседними странами. В этом контексте в наступающем году намечается также открытие в Туркменистане корпунктов нескольких международных СМИ.-0-