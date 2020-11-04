Международный кинопросмотр в Карловых Варах отменили

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный кинопросмотр, который планировалось провести 18-21 ноября в Карловых Варах вместо ежегодного кинофестиваля, отмененного в этом году из-за пандемии, не состоится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Карловарского кинофестиваля.

"Запланированный на 18-21 ноября международный кинопросмотр в Карловых Варах из-за действующих в Чехии карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, не состоится", - рассказали в дирекции.

В Карловых Варах международный кинофестиваль должен был пройти уже в 55-й раз в июле текущего года. Из-за пандемии его перенесли на 2-10 июля 2021 года. Организаторы фестиваля, чтобы компенсировать эту потерю, планировали организовать в ноябре международный показ классики и последних достижений мирового кинематографа. Его главным отличием от традиционных смотров должно было стать отсутствие конкурсных секций и призов. На нем предполагалось представить 30 фильмов.

Карловарский кинофестиваль является одним из старейших в Европе. Он ровесник Каннского - оба ведут свою историю с 1946 года.-0-