Международный Красный Крест осудил обстрелы жилых районов в Нагорном Карабахе

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный комитет Красного Креста (МККК) выступил с решительным осуждением неизбирательных артиллерийских обстрелов населенных пунктов в ходе вооруженного противостояния в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. В распространенном в Женеве заявлении говорится, что использование оружия взрывного действия в жилых районах может представлять собой нарушение гуманитарного права, сообщает ТАСС.

"МККК решительно осуждает неизбирательные обстрелы, о которых приходят сообщения, а также другие предполагаемые незаконные атаки с использованием оружия взрывного действия в городах, поселках и других жилых районах, где гражданские лица теряют жизнь и страдают от ужасных ранений", - заявил региональный директор МККК по Евразии Мартин Шуэпп.

"Необходимо принять все возможные меры для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры - такой, как больницы, школы и рынки", - сказал он.

По словам Мартина Шуэппа, защите подлежат также источники воды для гражданского населения. "Таковы обязанности в соответствии с международным гуманитарным правом", - подчеркнул региональный директор.

Как напомнили в МККК, в последние дни усилилось применение тяжелых вооружения и оружия взрывного действия в населенных районах в Нагорном Карабахе. По данным организации, огнем тяжелой артиллерии и атаками с воздуха, включая ракеты, разрушены или повреждены сотни домов и ключевая инфраструктура, такая как больницы и школы. Повреждения получили также другие объекты инфраструктуры, в том числе дороги, сети подачи газа, электроснабжения и связи. "Использование оружия взрывного действия против военных целей в жилых районах может быть нарушением гуманитарного права, запрещающего неизбирательные и непропорциональные атаки", - отметили в МККК. В Красном Кресте считают, что необходимо избегать применения такого оружия в жилых районах, если не приняты меры для уменьшения риска нанесения ущерба гражданскому населению.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Мировое сообщество выступило с призывами к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе прекратить насилие и возобновить переговоры. С такой инициативой выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, представители ЕСПЧ, ОБСЕ. С совместным заявлением также выступили президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Это заявление также поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее МИД Армении заявил, что Ереван готов начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Президент Азербайджан Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что Баку вернется к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом он признал, что сделать это в период, когда идут ожесточенные бои в Карабахе, будет трудно.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.-0-