Международный саммит по возобновляемым источникам энергии начал свою работу в Нур-Султане

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Саммит по возобновляемым источникам энергии начал свою работу в столице Казахстана. Для участия в мероприятии прибыли более 300 делегатов из 20 стран мира, сообщает МИА "Казинформ".

Участников саммита приветствовал исполнительный директор Фонда первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Асет Исекешев. По его словам, зеленая энергетика является одним сложных, но важных направлений развития страны. Казахстан наряду с такими первоочередными вопросами социальной сферы, как борьба с бедностью, повышение доходов населения, создание рабочих мест, занимается и решением стратегических задач. Это проведение третьей модернизации страны, реализация институциональных реформ и Плана нации "100 конкретных шагов".

"Мы видим, как меняются мир и экономика, социальная сфера. Мы видим тренды - искусственный интеллект, большие данные, всеобщая цифровизация. Конечно, один из таких трендов - развитие зеленой экономики. Эти направления показывают, будет ли страна развиваться по самым лучшим стандартам, сможет ли обеспечить своим гражданам достойное качество жизни", - сказал Асет Исекешев.

Он напомнил, что сегодня в Казахстане работает 81 объект возобновляемых источников энергии. "Солнечная и ветровая энергетика как альтернативная развивается в развитых странах в первую очередь. Например, в Германии ВИЭ составляют 32% общего объема", - добавил Асет Исекешев.

III Саммит по возобновляемым источникам энергии - международная индустриальная площадка. Цель саммита - обсуждение за и против использования возобновляемых источников энергии, а также воплощение лучших идей и эффективных решений, призванных внести вклад в построение зеленого будущего мирового сообщества.-0-