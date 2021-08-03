МФОКК и КП призвала к вакцинации на Среднем Востоке и в Северной Африке из-за роста COVID-19

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) на Среднем Востоке и в Северной Африке выразила озабоченность по поводу роста заболеваемости COVID-19 в регионе. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

"Распространение COVID-19 в регионе может вызвать эффект домино с катастрофическими последствиями для здравоохранения, социальной и экономической сферы", - говорится в заявлении организации. Специалисты настоятельно призвали активизировать вакцинацию и усилить меры защиты.

В заявлении отмечается, что наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Алжире, Ливии, Марокко и Тунисе. В последнем наблюдается самый сильный прирост числа смертей.

МФОКК и КП предупредила, что региональные системы здравоохранения находятся на грани краха, а показатели вакцинации на Среднем Востоке и в Северной Африке продолжают оставаться опасно низкими.-0-