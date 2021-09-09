Microsoft отложит возвращение сотрудников в офисы из-за коронавируса

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный исполнительный директор американской корпорации Microsoft Сатья Наделла и его коллега Райан Рослански из компании LinkedIn в четверг обсудили влияние распространения дельта-штамма коронавируса на процесс возвращения работников в офисы. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Microsoft, эта компания отложила на неопределенное время возобновление очного формата работы своих сотрудников из-за пандемии. Такую информацию приводит ТАСС

Планировалось, что 4 октября станет первой возможной датой для полного открытия штаб-квартиры Microsoft в Редмонде и многих других рабочих мест в США, но планы изменились. Учитывая неопределенность в связи с COVID-19, было решено не пытаться спрогнозировать новую дату полного повторного открытия рабочих мест в США.

Предполагается, что сотрудники вернутся к очной работе, когда это будет возможно сделать "безопасно, руководствуясь рекомендациями общественного здравоохранения". Кроме того, Microsoft сообщила о 30-дневном переходном периоде, который даст сотрудникам время для того, чтобы привыкнуть к работе в офисе, а также позволит сохранить гибкий подход к труду.-0-