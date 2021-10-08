МИД Франции: провозглашение Польшей приоритета своей конституции является атакой на ЕС

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция считает атакой на Евросоюз объявление Конституционным судом Польши приоритета ее основного закона над нормами сообщества. Об этом заявил в эфире телеканала BFM государственный секретарь при французском МИД Клеман Бон, сообщает ТАСС.

"Провозглашение Конституционным судом Польши верховенства ее права над европейскими нормами является атакой на Евросоюз. Польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила союза", - сказал представитель МИД Франции.

По мнению Клемана Бона, существует риск выхода Польши из ЕС де-факто. "Когда вы утверждаете, что ваши собственные правила важнее условий контракта, тогда нет контракта, нет участия", - отметил госсекретарь.

Кроме того, в МИД Франции подчеркнули, что Польша может лишиться финансовой поддержки ЕС, если не будет выполнять правила сообщества. "Еврокомиссия четко предупредила: если Польша не будет соблюдать правила Евросоюза, организация не предоставит финансовую поддержку", - отметил Клеман Бон. Дипломат напомнил, что к членству в ЕС никто не принуждает и из союза можно выйти, как это сделала Великобритания.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Польши подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями польской конституции. Глава КС Юлия Пшилебская перечислила ряд положений Договора о ЕС, констатировав их несоответствие Конституции Республики Польша.

Оппозиция Польши считает, что власти будут использовать вердикт КС, чтобы ставить под сомнение постановления суда ЕС, касающиеся спорной польской судебной реформы. В июле Конституционный суд Польши уже вынес решение о том, что положения Договора о ЕС, на основании которого европейский суд обязывает государства-члены к применению обеспечительных мер по делу о судебной системе, не соответствуют польской конституции.-0-