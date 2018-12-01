МИД ФРГ: конфликт в Украине можно разрешить только дипломатическим путем

1 декабря, Берлин /БЕЛТА - ТАСС/. Германия делает все для того, чтобы урегулировать конфликт в Украине дипломатическим путем, и считает, что у него нет военного решения. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
"При всем понимании беспокойства Украины мы не хотим милитаризации конфликта. В этой связи мы делаем все для того, чтобы положить конец этому кризису средствами дипломатии", - сказал он. "Конфликт можно урегулировать не военными, а только дипломатическими средствами", - добавил Хайко Маас.
Касаясь инцидента в Керченском проливе, он отметил: нельзя допустить, чтобы Азовское море превратилось в новую точку напряженности, которая в конечном итоге будет представлять угрозу и безопасности в Европе.
Хайко Маас заверил, что Германия, в том числе в Совбезе ООН, непостоянным членом которого с 1 января она станет, будет добиваться создания миссии ООН для Донбасса.-0-
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