МИД ФРГ: конфликт в Украине можно разрешить только дипломатическим путем

1 декабря, Берлин /БЕЛТА - ТАСС/. Германия делает все для того, чтобы урегулировать конфликт в Украине дипломатическим путем, и считает, что у него нет военного решения. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

"При всем понимании беспокойства Украины мы не хотим милитаризации конфликта. В этой связи мы делаем все для того, чтобы положить конец этому кризису средствами дипломатии", - сказал он. "Конфликт можно урегулировать не военными, а только дипломатическими средствами", - добавил Хайко Маас.

Касаясь инцидента в Керченском проливе, он отметил: нельзя допустить, чтобы Азовское море превратилось в новую точку напряженности, которая в конечном итоге будет представлять угрозу и безопасности в Европе.

Хайко Маас заверил, что Германия, в том числе в Совбезе ООН, непостоянным членом которого с 1 января она станет, будет добиваться создания миссии ООН для Донбасса.-0-