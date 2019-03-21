МИД Ирана считает расчеты в нацвалютах эффективнее INSTEX

21 марта, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА - ТАСС/. Официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми считает, что финансовый механизм расчетов INSTEX не решит всех проблем и необходимо развивать взаиморасчеты в национальных валютах.
"Не думайте, что этот финансовый канал (INSTEX) сотворит чудо. Из-за санкций (США против Ирана) в последние два года крупные страны - Россия, Китай, Турция - изучали вопрос о реализации внешнеторговых операций в национальных валютах. Это хороший инструмент, который может помочь эффективнее использовать возможности ряда секторов", - сказал Бахрам Гасеми.
Он отметил: "Европа в результате внутренней эволюции создала собственную валюту. Так что использование нацвалют - шаг вперед. Если мы добьемся стабильности в регионе, то сможем подумать и о единой валюте в долгосрочной перспективе".
Ранее за расчеты в нацвалютах выступили президенты ряда стран.-0-
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