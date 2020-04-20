МИД Японии назвал нынешний кризис величайшим после Второй мировой войны

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги назвал кризис, разразившийся в мире из-за пандемии COVID-19, величайшим со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК.

"Воздействие на международную экономику и экономику Японии чрезвычайно серьезное, и мировая экономика переживает величайший кризис после войны", - сказал глава японского МИДа.

По оценкам экспертов, в Японии число безработных в IV квартале нынешнего года достигнет 2,72 млн. При этом в IV квартале 2019 года их количество составляло 1,56 млн человек. В нынешнем году безработица в Японии может достигнуть более серьезных масштабов, чем во время кризиса 2008-2009 годов, когда в течение года работу потеряли 940 тыс. человек.

Как сообщалось, на минувшей неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ расширил действие режима ЧС, введенного в начале апреля, на территорию всей страны. Это связано в том числе с проведением сразу нескольких праздников в Японии в конце апреля - начале мая (так называемая золотая неделя). Таким образом правительство намерено ограничить передвижение людей в это время.

По последним данным, в Японии зафиксировано 10,8 тыс. случаев заражения COVID-19, с момента вспышки 238 человек скончались.-0-