МИД Китая потребовал от США учитывать обеспокоенность России по украинскому вопросу

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел КНР считает, что Соединенные Штаты должны учитывать обеспокоенность РФ и других стран сложной ситуацией в Украине. Как подчеркнул на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, Вашингтону следует воздержаться от комментариев, нагнетающих и без того непростую обстановку, сообщает ТАСС.

"США тем более не должны предпринимать шаги, которые способствуют усилению противостояния, - подчеркнул он, комментируя недавние высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о "скором вторжении России" в Украину. - Украинский вопрос нужно урегулировать путем диалога и переговоров, учитывая обоснованную обеспокоенность каждой из сторон, в том числе России".

По словам Ван Вэньбиня, украинский вопрос необходимо решать на основе Минских соглашений. "Нельзя действовать угрозами, прибегая к санкциям и давлению", - уточнил он.

Энтони Блинкен 17 февраля заявил, что российские войска якобы готовятся в ближайшие дни напасть на Украину. Ранее в тот же день с подобными утверждениями выступил президент США Джо Байден.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских Вооруженных Сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-