МИД Китая призвал НАТО отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны

27 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Организация Североатлантического договора (НАТО), будучи крупнейшим в мире военным альянсом, должна отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны и идеологических предрассудков и делать больше того, что идет на пользу миру и стабильности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат сделал заявление в ответ на высказывания заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что предложение России ограничить дальнейшее расширение присутствия НАТО в Восточной Европе является неприемлемым. По ее словам, США "не позволят никому отменить политику открытых дверей НАТО".

Как отметил Чжао Лицзянь, НАТО - продукт эпохи холодной войны, а расширение альянса - проявление типичной блоковой политики. Китай решительно выступает против формирования исключительных блоков, отвергает политику "разорения соседа" и попытки разжигания геополитических конфликтов, подчеркнул представитель ведомства.

Китай придерживается новой концепции общей, комплексной, кооперативной и устойчивой безопасности, исходит из того, что все страны и их народы должны совместно пользоваться гарантиями безопасности и сообща противостоять всевозможным проблемам и вызовам.

"Мы надеемся, что все соответствующие стороны смогут в полной мере учитывать озабоченности друг друга в сфере безопасности, будут избегать конфронтации и надлежащим образом разрешать разногласия путем равноправных консультаций на основе принципа взаимного уважения", - добавил китайский дипломат.-0-