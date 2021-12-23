МИД КНР: Литве стоит признать и исправить свои ошибки, а не прятаться под крылом США

23 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайско-литовские отношения в настоящее время столкнулись с серьезными трудностями, и ответственность за это целиком лежит на литовской стороне. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя недавний телефонный разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Литвы, в котором американский политик беспочвенно обвинил китайскую сторону в "экономическом принуждении" Литвы.

Как отметил Чжао Лицзянь, заявления о том, что службы Китая якобы не проводят таможенную очистку литовских товаров и отклоняют заявления Литвы о ввозе продукции, не соответствуют действительности. По его словам, если при ввозе какого-либо товара в Китай возникают технические вопросы, поставщик может по обычному каналу обратиться в компетентный орган КНР.

В то же время США, не считаясь с фактами и пользуясь удобным случаем, беспочвенно обвиняют Китай, что не выдерживает никакой критики и лишь обнажает их истинное намерение посеять раздор, отметил Чжао Лицзянь. "США - "чемпион" по применению "экономического и военного принуждения", их действия подвергаются критике во всем мире. Чрезмерно широко трактуя понятие государственной безопасности, США злоупотребляют национальной мощью, беззастенчиво оказывают давление на предприятия других стран с помощью все новых способов, вплоть до фабрикации откровенной лжи. Китай, во-первых, не занимается буллингом и не вводит санкции; во-вторых, не практикует "юрисдикцию длинной руки"; в-третьих, не оказывает давление на предприятия других стран безо всякого повода. Откуда здесь взяться "принуждению"?" - сказал Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что попытки пустить в ход уловки, переложить ответственность, затушевать истинное положение дел не помогут в решении проблем. Литве следует обратить взор в корень проблемы в отношениях с Китаем, поискать причину в своих действиях, признать свои ошибки и должным образом их исправить, а не прятаться под крылом США. Американской стороне, в свою очередь, следует придерживаться объективной и справедливой позиции, перестать передергивать факты и заниматься подстрекательством, заключил официальный представитель МИД КНР.-0-