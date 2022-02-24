МИД КНР: необходимо обеспечить безопасность энергетики в мире на фоне ситуации в Украине

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировое сообщество должно способствовать поддержанию глобальной энергетической безопасности на фоне боевых действий в Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ТАСС.
"По-настоящему ответственные государства должны занять подобающую им позицию и предпринять действия, чтобы обеспечить глобальную энергетическую безопасность", - заявила она на брифинге.
Хуа Чуньин также отметила, что в сложившейся ситуации крайне важно не допустить нарушения глобальных цепочек поставок. Она подчеркнула, что Пекин стремится поддерживать дружественные отношения как с Москвой, так и с Киевом. "Необходимо избежать эскалации, поскольку это повлияет на стабильность энергетических рынков", - подытожила официальный представитель МИД КНР.
Отвечая на вопрос западного журналиста, оказывает ли Пекин Москве военную поддержку на фоне ситуации в Украине, Хуа Чуньин заявила, что Россия способна справиться с ситуацией самостоятельно и не нуждается в военной поддержке Китая. "Россия - великая держава, обладающая мощью. Ей не нужна поддержка Китая или других стран", - заявила она.
Китайский дипломат отметила, что позиция Китая по этому вопросу отличается от взглядов американского руководства. "Мы не будем поступать так, как действуют США, которые поставляют Украине большое количество вооружений", - добавила она.-0-