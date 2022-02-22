МИД КНР: ситуация в Украине тесно связана с задержкой реализации Минских соглашений

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текущее развитие ситуации в Украине тесно связано с задержкой эффективной реализации Минских соглашений. Об этом заявил сегодня глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает ТАСС.

"Текущее развитие ситуации по украинскому вопросу тесно связано с задержкой эффективной реализации Минских соглашений", - заявил Ван И.

Ван И отметил, что Китай выражает обеспокоенность в связи с развитием ситуации в Украине. "Китай еще раз призывает все стороны проявлять сдержанность, осознавать важность реализации принципа неделимости безопасности, смягчать ситуацию и решать разногласия путем диалога и переговоров", - сказал Ван И.

Президент России 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Также Владимир Путин и главы ДНР и ЛНР подписали договоры о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи.-0-