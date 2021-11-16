МИД Кубы: сценарий США по дестабилизации ситуации в стране полностью провалился

16 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Планы властей США по дестабилизации ситуации на Кубе полностью провалились после того, как заявленные на 15 ноября протестные марши противников руководства республики не состоялись. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья в прямом эфире на странице ведомства в Facebook, сообщает ТАСС.

"Сценарий был написан хорошо, но постановка реализована худшим образом. Звучали десятки заявлений от представителей властей США об их ожиданиях того, что могло бы произойти сегодня на Кубе, но они видят наши улицы и что ничего не произошло, - сказал глава ведомства. - Эта операция стала полным провалом".

Дипломат отметил, что на протяжении последних недель звучали призывы из-за рубежа выходить на протесты, а против властей Кубы велась агрессивная кампания в социальных сетях. По словам министра, желающие дестабилизировать обстановку на острове из США активно использовали для этих целей социальные сети, а модераторы Facebook и Twitter манипулировали алгоритмами платформ, потворствуя подобным враждебным инициативам.

В настоящий момент ситуация в Гаване спокойная, полиция ведет патрулирование улиц столицы. В центре города проходят мероприятия, приуроченные к празднованию 502-летия со дня его основания. На главной столичной набережной Малекон дежурят наряды правоохранителей, некоторые улицы перекрыты. Телефонная связь и мобильный интернет функционируют без перебоев.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, такие шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.-0-