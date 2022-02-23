МИД Кубы: усилия США по расширению НАТО - угроза международной безопасности

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпринимаемые Соединенными Штатами усилия по навязыванию расширения НАТО к границам Российской Федерации представляют собой угрозу региональному и международному миру, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Кубы.

"Стремление США навязать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации является угрозой национальной безопасности этой страны, а также региональному и международному миру. Призываем США и НАТО серьезно и реалистично отнестись к обоснованным требованиям по гарантиям безопасности со стороны Российской Федерации, которая имеет право на самооборону", - указано в заявлении МИД.

Отмечается, что правительство Соединенных Штатов уже несколько недель угрожает России и манипулирует международным сообществом относительно рисков "неизбежного массированного вторжения" в Украину, и на этом основании Вашингтон поставляет оружие и военную технику, вводит односторонние и несправедливые санкции, а также угрожает другими ответными мерами. "В то же время развернулась антироссийская пропагандистская кампания в СМИ", - заявили в кубинском МИД.

Куба выступила за дипломатическое урегулирование на основе диалога.-0-