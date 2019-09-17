МИД Кыргызстана вручил ноту послу Таджикистана из-за вооруженного конфликта на границе

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило ноту руководителю диппредставительства Таджикистана в республике в связи с произошедшим на границе двух государств вооруженным конфликтом. Об этом говорится в сообщении, распространенном кыргызским внешнеполитическим ведомством, сообщает ТАСС.

Вечером 16 сентября на границе двух государств произошла перестрелка. Погиб один военнослужащий погранслужбы Кыргызстана, семеро получили ранения. По данным МИД этой страны, еще семь граждан, в том числе несовершеннолетний, получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Также были повреждены дома местных жителей. Официальный Бишкек отметил недопустимость применения таджикской стороной огнестрельного оружия в отношении военнослужащих пограничных постов Кыргызстана и ее местных жителей.

Как сообщается в заявлении пресс-центра пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, несколько граждан этой страны также получили огнестрельные ранения в результате перестрелки.

"17 сентября был вызван в МИД Кыргызской Республики посол Республики Таджикистан Сухроб Олимзода, ему вручена нота, в которой выражен решительный протест в связи с противоправными действиями военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, которые первыми обстреляли пограничные посты "Максат" и "Сай" Кыргызской Республики, в результате чего погиб один, еще семеро военнослужащих Государственной пограничной службы Кыргызской Республики получили ранения", - говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

"Данный инцидент стал следствием строительства таджикской стороной военного наблюдательного пункта на неописанном участке кыргызско-таджикской государственной границы, которое было начато без согласования с кыргызской стороной, и вся ответственность за обострение ситуации в приграничных районах возлагается на военнослужащих таджикской стороны", - отмечается в сообщении.

В Кыргызстане считают, что действия Таджикистана не соответствуют договоренностям, достигнутым на встрече глав двух государств 26 июля 2019 года, направленным на поддержание мира и согласия между народами Кыргызстана и Таджикистана, а также на предотвращение возникновения инцидентов в приграничных районах двух государств. Бишкек призвал Душанбе принять безотлагательные меры во избежание дальнейшего обострения ситуации, начать совместное расследование инцидента и привлечь к ответственности виновных лиц, а также выступил за решение имеющихся проблем путем диалога и за столом переговоров в духе добрососедских отношений двух государств.-0-