МИД Литвы: санкции против "Беларуськалия" дали обратный эффект

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции, введенные против белорусского предприятия по производству калийных удобрений "Беларуськалий", не принесли ожидаемого результата и даже дали обратный эффект. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает газета Respublika.

По словам министра, санкции не ударили по кошельку белорусского производителя удобрений, а напротив, спровоцировали рост цен его продукции, тем самым увеличив и доходы.

Ранее в ассоциации грузоперевозчиков Литвы Linava сообщили, что убытки литовских грузоперевозчиков из-за продовольственного эмбарго Минска на товары из стран, которые проводят недружественную политику в отношении Беларуси, превысят 100 млн евро в год.-0-