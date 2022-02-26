МИД РФ: без России Совет Европы утратит смысл существования

26 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Европы превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов и погряз в двойных стандартах, а без России эта организация утратит свою общеевропейскую идентичность, а в конечном итоге и смысл существования. Об этом заявила официальный представители МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"На внеочередном заседании 25 февраля Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) проголосовал за приостановку представительства России в этой организации. Формальный повод - проводимая нашей страной специальная военная операция на Украине. На практике это означает, что Россию лишили возможности участвовать в работе уставных органов Совета Европы. Это откровенно политизированное решение КМСЕ стало еще одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Она заметила, что Совет Европы претендует на ведущую роль в защите прав человека на континенте. "Однако на протяжении восьми лет после кровавого государственного переворота на Украине он так и не нашел в себе силы осудить преступную политику националистического киевского режима, осуществлявшего геноцид жителей Донбасса. Предпочитал закрывать глаза на бесчинства украинских карателей, от рук которых погибли тысячи мирных граждан", - констатировала Мария Захарова.

"Когда же наша страна решила положить конец этим злодеяниям и встала на защиту своих соотечественников и граждан, в Совете Европы проявили недюжинные рвение и оперативность, влились в общий хор обличителей России", - отметила она.

"Ну что ж, это не наш выбор. В ближайшее время определимся с нашими дальнейшими шагами. Всю ответственность за разрушение общего правового и гуманитарного пространства на континенте, за неизбежные пагубные последствия для самого Совета Европы будут нести те, кто инспирировал и поддержал это ущербное решение. Без России Совет Европы утратит свою общеевропейскую идентичность, а в конечном итоге и смысл существования", - заявила официальный представитель МИД РФ.-0-